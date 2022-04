Actualitzada 20/04/2022 a les 06:24

Presentació del llibre La Senyoreta, la darrera hereva de Casa Rossell d’Ordino.Amb les coautores Josefina Porras i Núria Gras i l’actuació dels saxofonistes Efrem Roca i Ramon Rossell. Hora: 20 h.Ordino.Conte de Sant Jordi adaptat per Carol Caubet. “La Teresa sap que el Drac no pot ser dolent, però el Jordi, el seu amic, té por què el drac li faci mal, quan ella s’escapa per parlar amb ell.” En el taller els nens coneixeran Dracàleg, un catàleg de dracs i dragones de Raquel Gu.Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Es presentarà públicament la nova revista Àgora 34 que conté el Manifest Cultural 2021, els parlaments amb què es va reconèixer els mèrits de les persones que van rebre el premi Àgora Cultural 2020, i altres seccions de poesia, art, enticultura, papirus, retalls i l’odissea cultural. Hora: de 18 a 19 h.Andorra la Vella.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Hora: 16 h.Andorra la Vella.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia.Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.. La Massana.Fins al 21 d’abril.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella.Fins al 8 de maig del 2022Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició de fotografia i sessió de portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX fins a fins a la seva darrera obra realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies.Escaldes-Engordany.Fins a l’11 de juny.