De vegades no t'agrada prendre decisions, ja que pots veure totes les cares de la situació. Però ara mateix hauries de tenir claredat per una meta que és important per a tu. L'energia astral us ajudarà a ajuntar confiança. No dubtis a posar en moviment els canvis necessaris. Et sentiràs bé si prens una postura ferma i et concentres clarament a les teves metes. Ara res no et pot aturar!.