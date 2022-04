Avui la configuració planetària significa que tot allò que tingui a veure amb la teva vida privada estarà al centre d'atenció. No té sentit que intentis concentrar-te en la teva vida social, simplement aquest no és el moment per això. Si has estat pensant en mudar-te a una nova casa, o tractant de resoldre alguns problemes en les teves relacions, fes-ho - però no et sorprenguis si tens públic. I després parlen de privadesa!.