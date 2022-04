'MasterChef', 10 anys

Actualitzada 18/04/2022 a les 07:09

La desena edició de MasterChef s’estrena aquesta nit (22.05 h) a La 1 de Televisió Espanyola, amb un primer programa en el qual els 50 participants triats en el càsting lluitaran per entrar definitivament en el concurs. Els concursants, que han aconseguit superar tot el procés de selecció, tindran 40 minuts per elaborar un plat lliure que acabarà davant del jurat, format novament pels xefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz.Els escollits després de la primera prova es convertiran en aspirants oficials i hauran d’enfrontar-se a un segon desafiament que tindrà com a escenari la plaça de Colón de Madrid. Allà, hauran de dur a terme un servei solidari per a Mensajeros de la Paz, en el qual es cuinarà per al major nombre de comensals de la història del programa, 240 persones. Els equips prepararan un menú tradicional basat en algunes de les receptes més icòniques de la capital espanyola. El xef Mario Sandoval visitarà les cuines i supervisarà el procés.En l’última prova de la nit, els davantals negres es trobaran amb una caixa misteriosa amb la sang com a ingredient principal. En aquest sentit, hauran d’elaborar en 75 minuts un plat amb sang de porc com a protagonista, i amb el xef Francis Paniego com a testimoni.Produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia, MasterChef arriba als deu anys convertit en un dels formats més longeus i reeixits de la televisió, i ho fa després de la crisi viscuda per la mort de l’actriu Verónica Forqué, que es va treure la vida el desembre passat, pocs mesos després de participar en el concurs.Novament el premi serà de 100.000 euros per al guanyador, així com la publicació d’un llibre de receptes. Els tres finalistes guanyaran un curs al Basque Culinary Center i enguany hi haurà, a més, per ser el desè aniversari, premis en cada programa.