Amb l'energia astral d'avui, és possible que pensis en la manera de comunicar-te amb les persones que trobis a la feina. Hi ha una bona possibilitat que aquest sigui el projecte correcte per a tu. No et preocupis sobre el retard del correu electrònic, les cites no complertes, o els malentesos; simplement són allà per recordar-te canviar la manera com generalment operes en la teva vida diària laboral.