Guerra contra Netflix

Diversos usuaris russos de Netflix han decidit demandar la plataforma i reclamar danys per un valor global de 60 milions de rubles (uns 677.000 euros) arran de la suspensió dels serveis del gegant audiovisual al país a causa de la campanya militar de Rússia a Ucraïna, segons ha informat l’agència oficial russa TASS. La demanda col·lectiva va ser presentada aquesta setmana al tribunal de Jamovnicheski de la capital del país, segons va assenyalar a la mateixa agència l’advocat Konstantín Lukoyánov.“Hem presentat una demanda col·lectiva contra el servei americà de Netflix davant el Tribunal de Districte Jamovnicheski de Moscou. Aquesta demanda ve motivada per la violació dels drets dels usuaris russos en relació amb la negativa unilateral de Netflix a prestar serveis a Rússia”, va afirmar el lletrat en declaracions a TASS. “La quantitat de les reclamacions en aquesta etapa de la demanda ascendeix a 60 milions de rubles”, va precisar l’advocat del bufet Chernyshóv, Lukoyánov i socis.Netflix va anunciar a principis de març la suspensió de totes les seves operacions a Rússia pel que el Kremlin anomena “operació especial militar” a Ucraïna. La plataforma de vídeos en streaming va llançar el seu servei local en rus fa poc més d’un any, i a hores d’ara amb prou feines compta amb un milió de subscriptors en aquest país. Un percentatge ínfim si es compara amb els més de 222 milions d’abonats que el servei té a tot el món.Prèviament, la corporació televisiva ja va anunciar que paralitzava tota la seva activitat de producció i adquisició de continguts a Rússia per l’ofensiva militar contra Ucraïna. La companyia tenia en marxa quatre projectes originals en rus, inclosa l’esperada sèrie Anna K, basada en la novel·la Anna Karenina de Tolstoi, i Zato, una producció ambientada en la caiguda de la Unió Soviètica.