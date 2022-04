Soloist & Orchestra

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:26

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.Àlex Sansó, director, William Sheller – Twinsets, Jordi Griso – Andsax, Jean-Denis Michat – Rêverie, Claude Debussy – Rapsodie, André Jolivet – Concert per a fagot. Hora: 20h.Andorra la Vella.Concert de música clàssica amb orquestra. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Aquest dijous la banda us farà gaudir amb les millor versions d’artistes tradicionals i contemporanis. Hora: 21.30 h.Soldeu. Canillo.Veniu a gaudir d’un Afterwork incombustible amb una sessió de Deep-House ben animat amb Richy Vuelcom. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Actuació d’Ishtar a The Lobby Bar. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Us esperem al Hard Rock Cafè a ritme del millor blues! Hora: 22 h.Andorra la Vella.Maja Spencer és una de les poques artistes amb una veu molt extensa, sovint se la compara amb Amy Winehouse. És molt coneguda per la gamma de la seva veu i per la barreja de gèneres musicals. Hora: 21.30 hAndorra la Vella.S’han amagat uns quants ous de colors pels dos museus, que els visitants hauran de descobrir no solament fent servir la vista, sinó també l’enginy. Pistes visuals i escrites els seran de gran ajuda per trobar-los tots i aconseguir, a la sortida, els preuats ous de xocolata. Hora: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.Ordino. Museu Nacional de l’Automòbil. Encamp.De 12 h a 13 h: taller participatiu de percussions per a nens i adults. De 16 h a 19 h: concert promenade de les bandes Buskant el To, Le Même i Tocabemolls per l’avinguda MeritxellAndorra la Vella.Sessió de progressive melodic molt energètic. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.L’artista David Vivanco realitzarà caricatures en directe amb el seu iPad. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Mercat del cacau amb espectacles de màgia itinerants de 17 a 21 h. Concerts i tallers infantils d’elaboració de xocopops.. Andorra la Vella.Fins al dia 18 d’abril.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.La Massana.Fins al 21 d’abril.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia. Canillo.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a fins a la darrera obra realitzada expressament per aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.20 artistes participen en una revisió i interpretació del món artístic de Sergi Mas, culminant així el projecte de l’associació d’artistes La Xarranca per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 23 d’abril.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022