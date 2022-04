Compte enrere

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:34

La nova temporada d’Stranger Things s’estrenarà el 27 de maig a Netflix i els fans estan ansiosos. El quart lliurament s’ha fet esperar gairebé tres anys i el tràiler, presentat aquesta setmana per la plataforma, ha deixat entreveure algunes coses que han creat moltes expectatives.Però, per si no hagués estat suficient, els creadors de la ficció han donat alguns detalls més en una entrevista per a Deadline.En aquesta conversa han reconegut que la nova temporada tindrà similituds amb l’estructura argumental de Joc de Trons.En aquest sentit, Matt i Ross Duffer han fet servir aquesta comparació per organitzar-se internament. El motiu és que en aquest punt de la sèrie els protagonistes estan separats i sembla que serà així durant gran part de la temporada. “L’anomenem de broma la nostra temporada de Joc de Trons perquè està molt dispersa”, ha manifestat Matt Duffer.De la seva banda, Ross Duffer ha explicat que no tan sols s’assembla a GOT des d’aquest punt de vista. També en els misteris que s’aniran revelant al llarg de la temporada, i que pel que sembla seran importants. “Joc de Trons és una cosa a la qual hem fet referència, però per a nosaltres del que realment es tracta és de les revelacions: volíem començar a donar algunes respostes a l’audiència”, ha admès.