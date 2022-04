Projecte en 'stand by'

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:39

'CASPER' TINDRÀ NOVA SÈRIE DE TELEVISIÓ

La moda pels noranta està ressorgint i sembla que tenim nou convidat a la festa: Casper. El jove fantasma va ser un dels personatges icònics de la dècada gràcies a la sèrie d'animació homònima però, sobretot, a la pel·lícula del 1995 amb Cristina Ricci i Bill Pullman. Ara, la productora Peacock ha anunciat que posa en marxa una nova sèrie relacionada amb el personatge. Una ficció que reimaginarà els orígens del fantasma i que presumiblement tindrà un toc molt més fosc que la pel·lícula original, gairebé tirant cap al terror. Kai Yu Wu, guionista de la sèrie The Flash o Hannibal, és el potencial showrunner per a aquesta nova sèrie produïda també per DreamWorks. Segons ha informat Variety, Casper serà una sèrie d'aprenentatge sobre el que significa estar viu. Una nova família arribarà al petit poble d'Eternal Falls i Casper es veurà implicat en un misteri que inclou foscos secrets ocults durant més de 100 anys.

Movistar Plus+ ha decidit cancel·lar, almenys de moment, la sèrie que estava preparant sobre la guerra civil espanyola. Un projecte que va ser anunciat oficialment el març del 2021, i que havia estat encarregat a un binomi d’èxit com Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, responsables d’Antidisturbios. La plataforma havia definit la sèrie com una de les futures grans apostes de ficció.Segons van afirmar ahir fonts de Movistar a l’agència Efe, la sèrie ha quedat aparcada “per motius d’estratègia comercial”, al mateix temps que van destacar que “podria reprendre’s en el futur”. La previsió inicial era que el rodatge tingués lloc durant aquest mateix any.El director de pel·lícules com El reino i Que Dios nos perdone continua treballant amb Movistar Plus+ en un capítol de la sèrie coral Apagón, una producció d’històries independents que tindran un nexe en comú, una tempesta solar que provoca una gran apagada de tota la tecnologia del planeta. El cineasta segueix així vinculat a la plataforma després de l’èxit d’Antidisturbios, la reeixida sèrie estrenada el 2020, guanyadora de dos premis Forqué i 3 premis Feroz, entre altres.La decisió de Movistar Plus+ de posposar el projecte arriba pocs mesos després d’una altra sonada cancel·lació, la de la segona temporada de Reyes de la noche, que s’emmarca en la lluita per l’audiència dels líders de la ràdio esportiva en els anys vuitanta i noranta.