La configuració planetària us omplirà de nostàlgia artística. Si mai has pintat, tocat un instrument o t'has expressat a través de l'escriptura, avui l'artista que tens a dins reviurà. Desitjaràs fer-te temps per fer alguna cosa artística. Encara que no hagis practicat el teu ofici durant algun temps, encara tens la veritable habilitat. No et rendeixis a fer coses creatives perquè gratifiquen la teva ànima.