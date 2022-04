'The Batman', el dia 18

Actualitzada 12/04/2022 a les 06:35

HBO Max ha complert la seva promesa. Durant l’esdeveniment de presentació a Madrid de la plataforma de WarnerMedia, es va ressaltar que les pel·lícules de Warner arribarien al servei d’streaming amb una diferència de 45 dies respecte al llançament en cinemes, i The Batman no serà una excepció. La nova pel·lícula del Cavaller Fosc, que va aterrar a les sales de cinema el 4 de març, ja té data d’estrena a la plataforma sense cost addicional per als subscriptors.El dia triat és dilluns vinent, 18 d’abril, exactament un mes i mig després de la presentació del film en cinemes. A partir d’aquest moment podrem gaudir de The Batman a HBO Max, mentre el seu rendiment en cinemes continua sent notable. I és que la pel·lícula de Matt Reeves es manté entre el més vist d’aquest any, sumant un total de 735 milions de dòlars de recaptació.Per tant, el seu debut a HBO Max serà una oportunitat perfecta per tornar a veure o descobrir des de zero aquest reinici de la franquícia que, després de l’infructuós pas de Ben Affleck pel vestit de Batman, ha passat a tenir com a protagonista Robert Pattinson. El seu Cavaller Fosc porta patrullant els carrers de Gotham dos anys, al llarg dels quals ha deixat notar la seva presència entre els criminals locals, encara que la irrupció d’un enigmàtic assassí posarà a prova les seves habilitats com a detectiu.