Res no et farà sentir seguretat en aquest moment. Avui, això serà així més que mai. L'energia celestial et retraurà novament a vells motlles d'inseguretats personals. Com a resultat, t'acostaràs als altres si és que no et sents que estàs rebent prou amor. Treu això del teu cap i veuràs com les coses comencen a millorar!