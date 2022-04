És difícil treballar quan tens ganes de jugar! Desitges relaxar-te però no tens els mitjans per fer-ho. Si hi ha alguna cosa que t'irrita és justament no poder actuar per culpa dels obstacles pel camí! Tens molts problemes per canalitzar la teva energia, però si deixes que les tensions segueixin acumulant-se, acabaràs explotant o esgotant-te. Tracta de trobar una manera de domar les tensions abans que et manegin la vida.