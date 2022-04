De la televisió al cine

Actualitzada 11/04/2022 a les 06:50

El juego del calamar va ser el gran èxit de Netflix del 2021, convertint-se des de la seva estrena en la sèrie més vista de la plataforma a nivell mundial. La seva ràpida fama li va assegurar al seu creador, Hwang Dong-hyuk, una segona temporada, que no arribarà abans de finals del 2024, i la tranquil·litat de saber que a la plataforma compten amb ell per a més projectes. El pròxim serà una pel·lícula, i la trama promet fins i tot més sang que la famosa sèrie, segons ha assegurat el seu director. “Aquesta pel·lícula serà encara més violenta”, a més de “controvertida”, ha avançat.Segons Variety, el títol de la cinta serà KO Club o Killing Old People Club, de manera que la cosa anirà de matar gent gran. De fet, el mateix Hwang Dong-hyuk ha fet broma assegurant que possiblement s’haurà d’amagar dels ancians després de l’estrena de la pel·lícula. El film està inspirat en una novel·la de l’assagista italià Umberto Eco, autor de grans èxits com El nom de la rosa.De totes maneres, abans de treballar en la cinta, el creador audiovisual sud-coreà té previst desenvolupar el guió de la segona temporada d’El juego del calamar, que no espera que es pugui estrenar a Netflix fins d’aquí a més de dos anys. De moment, segons ha afirmat ell mateix, només porta escrites tres pàgines del guió.La reeixida producció, que paradoxalment li va costar anys poder-la vendre, li va provocar molts maldecaps. “Va ser un infern. Per això la segona temporada pot ser que sigui la meva última sèrie”, ha indicat. No obstant això, l’esforç va tenir recompensa, i no tan sols per l’èxit d’audiència de la ficció a Netflix. Steven Spielberg, el seu ídol de joventut, li va confessar recentment que va veure la sèrie “en tan sols tres dies” i que li hauria agradat “robar el cervell” del seu creador.