Avui la nerviositat et farà titubejar. No t'estresis amb detalls d'últim moment. Pren les coses una per una i no et preocupis per la totalitat en aquest moment. La teva feina és simplement aconseguir una petita part de l'equació alhora. En aquest moment algunes dones a la teva vida són un recurs fantàstic per a tu, per tant aconsegueix el seu suport perquè les teves emocions tinguis sentit. L'energia celestial d'avui us ajudarà per fer possible aquesta connexió cor-a-cor.