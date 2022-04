Actualitzada 10/04/2022 a les 06:43

LA PROPOSTA DEL DIA‘Mamma Mia, el musical’El Laboratori de les Arts presenta Mamma Mia, el musical. Hora: 12 h. Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.ACTIVITATSConstruïm històriesProposa crear un obra d’art a través de diferents tirades de daus. En 5 tirades de daus tocarà crear un escenari, un personatge, els seus elements, els colors a utilitzar i la tècnica amb què pintar-ho. Hora: a les 11 i a les 12 h. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.VISITAvisita guiada nocturna escaldes-caldea i la importància de l’aigua termalVeniu a gaudir d'Escaldes–Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions. Hora: 21 h. Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.Visita guiada Andorra la VellaAquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit. Hora: 10.30 h. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.FIRES I MERCATSXocofest andorra capital 2022Mercat del cacau amb espectacles de màgia itinerants de 17 a 21 h. Concerts i tallers infantils d’elaboració de xocopops.Antiga Caserna de Bombers d’Andorra la Vella. Andorra la Vella. Fins al dia 18 d’abril.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.La Massana.Fins al 21 d’abril.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia. Canillo.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a fins a la darrera obra realitzada expressament per aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.20 artistes participen en una revisió i interpretació del món artístic de Sergi Mas, culminant així el projecte de l’associació d’artistes La Xarranca per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 23 d’abril.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana. Fins al 14 de maig.