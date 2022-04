El futur de l'streaming

Actualitzada 10/04/2022 a les 06:41

El mercat de les plataformes audiovisuals ha viscut una gran transformació accelerada per la pandèmia, però avança cap a una racionalització perquè no és sostenible. Aquesta és una de les principals conclusions a les quals van arribar Cristina Burzako, CEO de Movistar+, i Enrique Cuscó, copresident d’HBO a Llatinoamèrica, en un recent debat sobre el sector celebrat a la Universitat Internacional de La Rioja, en què també va prendre part Andrés Cardó, economista i consultor estratègic.Cardó va donar algunes xifres significatives sobre el creixement de les plataformes: es generen més de 70.000 milions de dòlars en ingressos globals per streaming de vídeo. I s’espera un total de 98.000 milions de dòlars d’ingressos globals per subscripció de vídeo a demanda.Quant a les plataformes, Netflix pot arribar el 2027 a 282 milions de subscriptors; Disney+, a 276; Amazon Prime, a 256; HBO, a 90; Paramount, a 88; i Apple TV, a 32. Sense comptar amb els 374 milions de diverses de les plataformes del mercat xinès.“En els dos últims anys el mercat audiovisual ha canviat més que en els 65 anteriors”, va afirmar Burzako. En aquest sentit, va indicar que “l’oferta vira cada cop més cap a la subscripció”.També s’ha transformat la demanda. Sobretot, arran de la pandèmia, l’usuari “ha descobert que té l’oci a la llar al seu abast: mai ha estat més fàcil i barat consumir continguts”; malgrat que això està provocant “fatiga davant les pantalles”, que “ens portarà a una racionalització del consum”.El futur també passa per “la racionalització del mercat”, va concloure la CEO de Movistar+. Va apuntar tendències com “el micropagament i la microespecialització, i la unificació de finestres”; i dos desafiaments de negoci: “L’escala, ja que té costos fixos molt alts, i la batalla per la fidelització, protegint la base de clients perquè no marxin.”El producte anirà variant amb suports nous de consum, com el telèfon intel·ligent entre els més joves, que obliga a dissenyar continguts diferents. “Sabem –va dir Cuscó– que el mercat creix cap al vídeo sota demanda. Hem de seguir-nos adaptant per ser rellevants. Hem de treballar de la mà amb els nostres operadors i els nostres afiliats”.