Preqüela a la vista?

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:50

HBO RENOVA 'TIEMPO DE VICTORIA

BO va anunciar ahir la renovació de Tiempo de victoria: La dinastia de los Lakers per a una segona temporada. La sèrie, que ha emès cinc dels deu episodis que formen la primera temporada, es basa en el llibre Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, de Jeff Pearlman, i segueix la vida professional i personal de l’equip californià durant la dècada dels vuitanta, en la seva època daurada. Es tracta d’una de les dinasties esportives més potents i venerades i amb un equip que va definir una era, tant dins com fora de la pista. Una època que, per a molts, va ser l’inici de l’NBA moderna. Tot i que la notícia no s’ha fet oficial fins ara, sembla que els guionistes estaven treballant des del febrer en la possible segona temporada. En un primer moment la idea era concloure la història l’any 1991, quan Magic va anunciar que tenia VIH, però ara no sembla tan clar i podrien continuar molt més enllà, tenint en compte que la cadena ha licitat per la continuació del llibre de Pearlman, titulat Three-Ring Circus. En aquesta ocasió, el relat se centra en l’era de Kobe Bryant i Shaquille O’Neal als Lakers, on van coincidir entre els anys 1996 i 2004.

El regnat de The Crown ha assolit l’última fase. Després de les regències de Claire Foy i Olivia Colman, el tron passarà ara a Imelda Staunton a l’etapa final de la sèrie de Netflix, que acabarà amb la sisena temporada. No obstant això, des de la plataforma ja estan valorant forjar una franquícia d’aquesta valuosa marca, com està succeint amb The Witcher, Los Bridgerton o Stranger Things.Com han avançat els mitjans The Daily Mail i Deadline, Netflix està mantenint converses amb la productora del drama d’època, Left Bank, sobre una possible preqüela. No obstant això, a diferència de The Witcher: El origen de la sangre o l’spin-off de la reina Charlotte, aquest projecte encara no té llum verd, ja que en aquests moments es trobaria en una fase molt embrionària, llunyana fins i tot a un desenvolupament formal.Des del rotatiu britànic s’apunta que el potencial títol arrencaria el 1901 amb la mort de la reina Victòria i podria estendre’s al llarg de cinc temporades. Per tant, es cobririen esdeveniments com l’abdicació d’Eduard VIII i l’auge del feixisme a Europa, incloent personatges rellevants per comprendre aquesta època, com el primer ministre William Gladstone o un jove Churchill.“A Netflix estan entusiasmats a l’hora de fer més The Crown i Peter Morgan està il·lusionat amb les possibilitats de l’època”, assenyala una font al citat mitjà, confirmant que el creador de la sèrie original estaria darrere d’aquesta preqüela, que tindria el seu punt final en l’arrencada de la ficció que s’emet actualment. No obstant això, ara com ara no hi ha res confirmat, així que primer caldrà gaudir dels dos últims lliuraments de The Crown, que s’estrenaran a final d’aquest mateix any.