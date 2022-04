Banff Mountain film festival

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:44

BANFF ofereix l’ocasió de veure pel·lícules de gran espectacularitat alienes als circuits comercials, a més de la possibilitat de comptar amb la presència d’alguns dels seus protagonistes i conferències. A les 19.30 h sessió Oficial Banff World Tour alsEscaldes-Engordany.Projecció del film El truco final.Hora: 17 h.Ordino.Mercat del cacau amb espectacles de màgia itinerant de 17 a 21 h. Concert de Ladis B a les 18 h. Tallers infants d’elaboració de xocopops a les 19 h. I a les 20 h maridatge de vins i cacau a càrrec d’Ana CerezoAndorra la Vella. Fins al dia 18 d’abril.MÚSICAChiara Cannavale, guanyadora del Youth Sax Competition 21. Concert recital de saxòfon i piano, estil clàssic i ambientat amb compositors italians. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Amb Richy Vuelcom, sessió de melodic house per començar la nit de dissabte. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Sting, Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres, d’una manera sorprenent. Hora: 21.30 h.La Massana.Ja sigui des de l’escriptura terapèutica o des de la creació de ficció, es repeteix la dificultat de reflectir les emocions o els sentiments per escrit. Saber expressar les emocions de manera correcta i proporcionada ajudarà a presentar escrits que connectin amb un mateix i amb els lectors a càrrec d’Elena Aranda.Horari: d’11 a 13 h.Sant Julià de Lòria.Construïm històries proposa crear una obra d’art a través de diferents tirades de daus. En 5 tirades de daus tocarà crear un escenari, un personatge, els seus elements, els colors a utilitzar i la tècnica amb què pintar-ho. Horaris: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.Escaldes-Engordany.L’argentina Helena Paradiso és dissenyadora gràfica i pistera socorrista. Dibuixa des de petita, en tot tipus de suports i amb diferents materials. Es va formar en una escola d’art. Hora: 18 h.Andorra la Vella.L’espectacle dona a conèixer la història de Radio Andorra com a emissora que va funcionar en el context polític i social de França, Espanya i Andorra entre els anys 1940-1981.Hora: 21 h.La Massana.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.La Massana.Fins al 21 d’abril.Visita dialogada amb els/les artistes de l’exposició A taula amb el Sergi. Les obres. La mirada del artistes, un projecte de l’associació d’artistes de La Xarranxa per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 9 d’abril.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia. Canillo.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a fins a la darrera obra realitzada expressament per aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.20 artistes participen en una revisió i interpretació del món artístic de Sergi Mas, culminant així el projecte de l’associació d’artistes La Xarranca per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 23 d’abril.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022