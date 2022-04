Xocofest Andorra Capital 2022

Actualitzada 08/04/2022 a les 07:01

Inauguració de la Fira de la xocolata amb una xocolatada popular i un concert de The Soundset a les 19 h. Mercat del cacau amb espectacles de màgia itinerant de 18 a 21 h.Andorra la Vella.Pali és un projecte nou de flamenc i rumba fusió que neix al Principat d’Andorra amb les composicions del guitarrista i cantant Miguel Palacios, El Pali. La resta del grup està integrat per David Amat (percussions i saxo) i Toni Fernández (baix i cors). No t’ho pots perdre! Hora: 21.30 h.. Andorra la Vella.BANFF ofereix l’ocasió de veure pel·lícules de gran espectacularitat alienes als circuits comercials, a més de la possibilitat de comptar amb la presència d’alguns dels seus protagonistes i conferències.A les 14 h activitat outdoor Stade de Dry Tooling amb Denis Urubko al teatre de les Fontetes a la Massana.A les 19.30 projecció del film Everything or Nothing, al cinema Illa Carlemany.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.La Massana.Fins al 21 d’abril.Visita dialogada amb els/les artistes de l’exposició A taula amb el Sergi. Les obres. La mirada del artistes, un projecte de l’associació d’artistes de La Xarranxa per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 9 d’abril.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia. Canillo.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a fins a la darrera obra realitzada expressament per aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.20 artistes participen en una revisió i interpretació del món artístic de Sergi Mas, culminant així el projecte de l’associació d’artistes La Xarranca per reconèixer la figura de l’artista i artesà Sergi Mas, fundador de l’entitat.Escaldes-Engordany.Fins al 23 d’abril.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022