'Separación', renovada

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:58

LA UER EXPULSA EL CANAL RUSSIA TODAY

El president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, va avançar ahir des de Toledo que el canal rus Russia Today (RT) ja no estarà a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), després de la reunió que va mantenir amb els màxims responsables d’aquest òrgan. La decisió d’excloure la cadena russa va arribar “després d’un debat llarg i complex”, va precisar. “Avui he connectat amb l’executiva de la Unió Europea de Radiodifusió, que reuneix totes les televisions, inclosa Russia Today. La posició d’RTVE ha estat ferma, Russia Today no pot pertànyer a aquest organisme. Des d’avui, des d’aquí anuncio que Russia Today ja no estarà a la UER”, va afirmar. Es tracta d’un pas, al seu entendre, “molt significatiu” perquè representa que “el valor de qualsevol lloc pot influir en el món” i perquè, després d’esdeveniments com la pandèmia o la guerra a Ucraïna, el “planeta està canviant”. El president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, va avançar ahir des de Toledo que el canal rus Russia Today (RT) ja no estarà a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), després de la reunió que va mantenir amb els màxims responsables d’aquest òrgan. La decisió d’excloure la cadena russa va arribar “després d’un debat llarg i complex”, va precisar. “Avui he connectat amb l’executiva de la Unió Europea de Radiodifusió, que reuneix totes les televisions, inclosa Russia Today. La posició d’RTVE ha estat ferma, Russia Today no pot pertànyer a aquest organisme. Des d’avui, des d’aquí anuncio que Russia Today ja no estarà a la UER”, va afirmar. Es tracta d’un pas, al seu entendre, “molt significatiu” perquè representa que “el valor de qualsevol lloc pot influir en el món” i perquè, després d’esdeveniments com la pandèmia o la guerra a Ucraïna, el “planeta està canviant”.

Apple TV+ ha trepitjat l’accelerador aquest any i, de l’abundant dosi d’estrenes que ha anat brindant, probablement Separación ha estat la de més èxit. Aquest thriller laboral amb tocs de comèdia, creat per Dan Erickson, s’ambienta en una empresa que sotmet els treballadors a una intervenció que secciona radicalment la vida professional de la personal. Una proposta que ha triomfat entre la crítica i sembla que també entre el públic, ja que la plataforma ha encarregat nous episodis.El gegant tecnològic ha confirmat la renovació de la ficció per a una segona temporada, amb la qual mirarà de resoldre els nombrosos girs argumentals que plantejarà el desenllaç de la primera. Seguint l’estratègia que ha estat aplicant des de fa mesos, l’anunci d’aquest llum verd arriba la mateixa setmana de l’emissió de l’episodi final de l’actual lliurament, que estarà disponible avui mateix i que deixarà molts espectadors bocabadats.“És molt emocionant veure la resposta de la gent, a qui li està encantant la sèrie”, ha declarat Ben Stiller, que dirigeix el gruix de la primera temporada i que ha col·laborat estretament amb Erickson per tirar endavant el projecte. “Vaig llegir el pilot de Dan fa cinc anys. Sempre ha estat una història de diverses temporades i m’alegro de tenir l’oportunitat de continuar-la”, ha reconegut el cineasta.