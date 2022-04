Una amistat podria estar travessant per problemes familiars i podria necessitar-te perquè el consolis. L'alineació astral et podria fer creuar amb les arrencades emocionals dels teus amics encara que en realitat no vagin dirigits a tu. Per naturalesa, ets una persona bona per escoltar, i aquest és el moment per fer-ho. La teva consciència psicològica innata també podria ser ajuda d'invalorable.