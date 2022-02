'FBI' obre fronteres

Actualitzada 07/02/2022 a les 07:24

El 8 de març vinent, a les 22.05 h, arriba al canal TNT la sèrie FBI: Internacional, la nova producció de la coneguda franquícia policíaca. La ficció amplia l’univers creat per Dick Wolf i situa l’acció fora dels Estats Units, amb un nou equip amb base a Budapest que es desplaça per tot el món solucionant diferents casos que afecten els interessos del país nord-americà.FBI: Internacional ha estat una de les estrenes més sòlides dels darrers mesos als Estats Units i a les tres setmanes del seu llançament ja va obtenir l’encàrrec de produir una temporada completa. En les llistes d’audiències ocupa el segon lloc del rànquing de nous drames d’aquesta temporada.L’equip de la sèrie està liderat per Scott Forrester (Luke Kleintank), un abnegat agent que gairebé sempre va acompanyat de l’“arma secreta” de la divisió, el gos policia Tank. L’agent especial Jamie Kellett (Heida Reed), per la seva banda, no dubta a plantar cara al perill, i disposa d’una extensa xarxa d’informadors. Les habilitats d’Andre Raines (Carter Redwood) llueixen millor sobre el terreny i, a més, no hi ha ningú com ell seguint el rastre dels moviments financers internacionals. El fitxatge més recent del grup és Cameron Vo (Vinessa Vidotto), graduada a l’acadèmia de West Point, que posseeix una gran visió estratègica i és especialista en interrogatoris. L’agent de l’Europol Katrin Jaeger (Christiane Paul) aporta la seva capacitat diplomàtica amb els cossos policials dels diferents països als quals han d’acudir.Al llarg de la temporada, l’equip d’FBI: Internacional resol casos en ciutats europees com Praga, París o Madrid utilitzant els seus dots de recerca i negociació. És habitual que rebin suport, tant a distància com sobre el terreny, dels agents de les altres sèries de la franquícia FBI, com Omar Zidan (Zeeko Zaki) o Jubal Valentine (Jeremy Sisto).