Creix l'oferta televisiva

L'actual parc de l’streaming audiovisual, dominat per Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, està cada vegada més prop de rebre a una nova competidora: SkyShowtime. Anunciada l’agost passat, aquesta ambiciosa associació entre dos colossos com Comcast i ViacomCBS, ha rebut la plena aprovació reguladora per part de les autoritats europees, de manera que ja té llum verda per operar al vell continent.L’objectiu de donar el tret de sortida al servei digital aquest mateix any segueix vigent, ja que, segons un comunicat oficial, l’aventura conjunta de ViacomCBS i Comcast “planeja el seu llançament en més de 20 mercats europeus que abasten 90 milions de llars a partir de finals de 2022”. Encara no s’ha comunicat ni la data en la qual tindrà lloc aquest desembarcament ni la tarifa ni el catàleg que aglutinarà la plataforma, per la qual cosa caldrà esperar als pròxims mesos per descobrir més detalls.En estar òrfena de plataformes com Paramount+ o Peacock, Andorra es troba entre els territoris seleccionats per implantar SkyShowtime. La resta de països que rebran el servei pròximament són Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, Hongria, Kosovo, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Sèrbia, i Suècia.SkyShowtime comptarà amb més de 10.000 hores d’entreteniment. Cal esperar que sèries recents o imminents com ara Major of Kingstown, Bel-Air, Halo, The Offer, 1883 o Joe vs Carole, que segueixen sense distribució a Europa, estiguin sent reservades perquè el llançament sigui el més potent possible.Cal recordar que Andorra també espera per aquest any l’arribada d’una altra important plataforma, Disney+, que estarà disponible a partir de l’estiu.