Et sentiràs com si Cupido hagués llençat una fletxa cap al teu cor i et demanarà que comparteixis aquesta emoció vigorosa amb les persones que t'envolten. No reprimeixis els teus sentiments, ja que descobriràs que com més et comuniquis amb els altres més podràs comprendre les dinàmiques de l'energia que t'envolta. L'energia celestial d'avui us suggerirà una nit de romanç.