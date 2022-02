Desconstruint l'amor

Actualitzada 05/02/2022 a les 07:06

El director català Marçal Forés acaba d’estrenar a Netflix la pel·lícula A través de mi ventana, una cinta que “desconstrueix l’amor idealitzat”. La Raquel fa molts anys que està enamorada de l’Ares, el seu misteriós veí. L’observa sense ser vista i no han intercanviat mai cap paraula. Vol que el noi s’enamori d’ella.El film està basat en la novel·la homònima escrita per Ariana Godoy, que forma part de la trilogia Hermanos Hidalgo. Forés ha explicat que el seu objectiu i el del guionista Eduard Sola era “no trair l’esperit de la història” i “conservar la química entre els personatges de l’Ares i la Raquel perquè fos la bandera de l’adaptació”.El projecte va arrencar amb la productora catalana Nostromo, que va adquirir els drets de la novel·la i va contactar amb Marçal Forés. El director d’Animal destaca que l’arquitecte de la pel·lícula és Sola, que és qui es va encarregar de transformar les pàgines d’Ariana Godoy en un guió que es pogués rodar.Admet que en llegir-se el llibre es va enamorar de la protagonista de la història, que, apunta, és “una aventurera que està molt lluny del cànon de la noia que es transforma per agradar els nois. Hi havia una cosa que em semblava molt interessant del personatge d’ella”, assegura el realitzador.Forés remarca que Eduard Sola i ell tenien molta responsabilitat a l’hora de tirar endavant l’adaptació perquè és una novel·la amb un gran seguiment i cada vegada és més popular. A través de mi ventana arrenca com una història d’amor: la Raquel està enamorada del veí. “Ens interessava molt amb l’Eduard Sola aquesta desconstrucció de l’amor idealitzat que, més enllà del que significava per a la protagonista, estava ple de faltes, equívocs i errors que ella aniria descobrint quan se n’adona de la realitat.” Del llibre, volien remarcar “el desengany que un pateix quan passa de l’amor idealitzat a l’amor real, sobretot en l’adolescència”.La pel·lícula està interpretada per Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras i Emilia Lazo. Forés no ha descartat que, si el film té èxit, s’embarqui en l’aventura d’adaptar les altres dues novel·les de la trilogia.