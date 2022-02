‘Chomón’, per a la mainada

Actualitzada 05/02/2022 a les 07:09

Pic Negre ens acosta a través dels seus reputats músics el jazz més clàssic. Hora: 20 h.Encamp.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com ara Sting, Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres, d’una manera sorprenent. Hora: 21.30 h.La Massana.Contacontes i projecció de pel·lícules infantils de començaments del segle XX, dins del cicle Canya als museus. Hora: 10.30 h i 12 h.Ordino.Andorra acull per segon any consecutiu el Campionat del Món de triatló d’hivern de l’ITU (International Triathlon Union), que tindrà lloc a la Rabassa.Sant Julià de Lòria.L’estació d’Ordino Arcalís, que acollirà la cursa per setena vegada, serà decisiva de cara als resultats del campionat. Del 30 de desembre al 5 de febrer. Ordino Arcalís.Bee-bot permet als més petits familiaritzar-se amb les tecnologies, els potencia la creativitat i aprenen a resoldre problemes. Hora: infants de 3 a 5 anys: de 10 a 11.30 h. Infants de 6 a 8 anys: de 16 a 17.30 h.Exposició de l'artista Xandri, que tracta i qüestiona la modernitat en la nostra societat moderna i el rol de la natura amb elements com el foc, que crema la terra i en permet un renaixement.Escaldes.Fins al 28 de febrer del 2022.Sèrie Ikebana, les noves fotografies d’estiu.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de març.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.L’exposició New Visegrad Photography és una iniciativa única que presenta una selecció d’obres d’un grup destacat d’artistes acabats de graduar en universitats d’art de la República Txeca, Hongria, Polònia i Eslovàquia.La Massana.Fins al 4 de febrer.Exposició d’originals, a tinta i a color, del còmic Bajo el cielo de acero, de Joan Mundet. Un western del dibuixant d’obres tan aclamades com Alatriste, Capablanca, Best Seller, etcètera.Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 15 h a 19 h. Dimecres: de 10 h a 14 h. Dissabte: de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.La Massana.Fins al 12 de febrer.En l’edifici històric de la central de FEDA hi ha dos generadors històrics, un del 1934 i un altre de més modern, del 2008, que produeixen aproximadament 20% de la necessitat elèctrica d’Andorra. Vine a la visita guiada, descobreix el MW Museu de l'Electricitat i endinsa’t en el cor de la central on, normalment, l’accés és restringit.Encamp.Exposició fotogràfica.Anyós. La Massana. Fins al 21 d’abril.Mostra de Catalina Vargas Campos. Dibuixos en aquarel·la sobre paper recreant personatges de l’imaginari de l’artista.Ordino. Fins al 26 de febrer.