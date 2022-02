Recordes qui eres fa dos anys enrere? No? Et sembla que la vida que tenies abans era incomprensible? Com vas poder viure aquesta vida i per tant de temps?, diràs. Bé, és simple. És perquè tenies por de viure la vida que estàs vivint ara. Increïble, no ho creus? En el futur, tot just sentis temor, avança que segurament serà la direcció correcta.