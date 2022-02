La història d''El Padrí'

Actualitzada 04/02/2022 a les 08:12

La sèrie The Offer es colarà entre les bambolines d’una de les pel·lícules més aclamades i influents de la història, El Padrí, de Francis Ford Coppola. Com indica el seu títol, ens trobem davant una oferta que no podrem rebutjar, ja que la producció original de Paramount+ repassa els esdeveniments que van conduir a la realització del mític film sobre la màfia als EUA.En un Hollywood en procés de regeneració, on les antigues veus prevalien sobre les que venien trepitjant fort amb altres idees, Coppola va ser un dels principals responsables d’una tendència més aperturista des del punt de vista temàtic, però no l’únic.Aquesta nova sèrie creada per Michael Tolkin (Fuga de Dannemora) se centra especialment en la figura del productor Al Ruddy, basant-se en les seves experiències durant el desenvolupament del projecte. Al començament dels setanta, fer una altra pel·lícula de mafiosos no era el principal reclam per a les majors, però l’incansable treball de Ruddy, Coppola i altres apassionats del setè art va permetre que l’adaptació de la novel·la de Mario Puzo veiés la llum.Miles Teller, Juno Temple, Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Donen Fogler i Burn Gorman són els protagonistes de The Offer, que acaba de presentar tràiler i estrenarà els tres primers episodis el 28 d’abril a Paramount+. A Europa encara no té data d’estrena ni plataforma, però és probable que arribi sota el braç d’Sky­Showtime.