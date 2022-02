Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:56

Aquesta nova sèrie derivada d’All American s’ambienta lluny de l’escena esportiva de la producció l’original en un institut del sud de Califòrnia, per seguir el personatge de Simone Hicks (interpretat per Geffri Maya) en el seu ingrés a la Universitat de Bringston. Tretze episodis per esbrinar si la protagonista recupera el seu equilibri a les pistes de tennis després del seu embaràs, el matrimoni amb Jordan i el posterior divorci.Ashley Pharoah, creador, guionista i productor executiu de La vuelta al mundo en 80 días, assegura que aquesta sèrie, més que adaptar, “reinterpreta” la llegendària novel·la de Jules Verne, i posa el focus en l’aventura i els viatges, on els seus protagonistes (amb David Tennat en el paper de Phileas Fogg) aprendran la importància de valors com la confiança, la tolerància i l’amor. L’estrena arriba amb dos episodis i cada dijous en podrem veure un altre.Es tracta d’una sèrie derivada de Vikingos que ens transporta al començament del segle XI per narrar les aventures de vikings com Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Sigurdsson. La trama, que combina a parts iguals trama històrica real i ficció, segueix la tensió entre les forces dels vikings i la corona anglesa.L’argentina Lucía Puenzo dirigeix el thriller de vuit capítols Señorita 89, una història ambientada en el glamurós Mèxic dels anys vuitanta, a través de les vivències de Concepción (Ilse Salas), la matriarca del concurs de bellesa més important del país que, durant tres mesos, entrena a les 32 finalistes del certamen a la seva finca. Allà, les concursants descobriran un sinistre món inesperat.