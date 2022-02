Les sèries del mes (II)

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:53

Quién es Anna?, 11 de febrer a Netflix. Shonda Rhimes és la creadora d’aquesta sèrie de nou episodis que gira entorn d’una periodista que investiga el cas d’Anna Delvey, una famosa hereva alemanya que es va fer amb el cor i els diners de la socialité novaiorquesa abans que es descobrís que en realitat no era qui deia ser. Julia Garner protagonitza aquesta història basada en fets reals.Dirigida per Magnus Martens i Lars Kraume, aquest thriller comença amb un impactant assassinat en l’idíl·lic poble noruec de Furia. Amb l’auge dels nacionalismes en el fons de la història, la sèrie segueix dos agents encoberts que han de lliurar una batalla a contrarellotge per evitar que una banda terrorista d’extrema dreta provoqui una terrible catàstrofe a Europa.Coincidint amb l’estrena de la pel·lícula a la plataforma, HBO Max estrena aquesta minisèrie de tres episodis basada en els dos últims llibres de la saga literària de Frank Hernet. En aquesta ocasió, l’antiga profecia s’ha complert i el mandat del llegendari Muad’s Dib ha transformat miraculosament les terres perdudes. En el repartiment hi trobem dos pesos pesants de la interpretació: James McAvoy i Susan Sarandon.18 de febrer a Amazon Prime Video. La sèrie creada per Amy Sherman-Palladino torna després d’una aturada de més d’un any, amb Mrs. Maisel més lliurada que mai al seu treball. Ja és el 1960 i Midge troba una feina que li permet total llibertat creativa, però el compromís amb l’ofici desencadenarà una bretxa amb família i amics.Amb Adam Scott i Patricia Arquette en els papers principals i Ben Stiller com a productor, Separación narra l’experiment de Lumon Industries: els empleats s’han sotmès a un procediment quirúrgic que separa els records de l’àmbit laboral i els de la vida personal. S’estrenen dos episodis i després, un cada divendres fins als nou de la temporada.