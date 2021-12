El retorn de Penélope

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:15

Penélope Cruz comença una nova aventura professional i es converteix en la productora executiva i narradora de la docusèrie Not a Bride (No és una esposa), un projecte que neix de la unió de VIS Social Impact (la divisió de ViacomCBS International Studios dedicada a qüestions socials) al costat de la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo, i Mogambo. Dirigida i guionitzada per Dario Troiani, aquesta docusèrie posa sobre la taula la problemàtica del matrimoni infantil. Segons les dades de l’ONG Girls Not Brides: l’associació mundial per acabar amb el matrimoni infantil, cada any 12 milions de nenes són obligades a passar per l’altar abans dels 18 anys, una xifra que equival a 23 nenes per minut.En paraules d’Esther García, que produeix al costat de Pedro i Agustín Almodóvar des d’El Deseo, la finalitat d’aquest documental és llançar una mica de llum sobre aquesta tragèdia i per això compten amb les dures històries de víctimes d’aquesta pràctica. “Els testimonis de les nenes i dones que han patit aquesta traumàtica experiència són estremidors. A través d’aquest documental pretenem que el món es faci una idea més gran d’aquest enorme problema que, de veritat, esperem que comenci a solucionar-se”, apunta García.Aquesta producció de quatre episodis trenca amb el prejudici que les unions infantils i els matrimonis forçats només passen en països de baixos recursos, ja que 650 milions de dones de diferents països i cultures s’enfronten a aquesta problemàtica. Davant d’això, Not a Bride aprofitarà el poder de la narració per abordar el greu problema global del matrimoni infantil.Des de VIS Social Impact esperen que l’estrena mundial a Paramount+ de la sèrie ajudi a transformar la percepció actual i a crear un avenç significatiu cap a un món més just en igualtat de gènere.