Les sèries del mes (I)

Les protagonistes de 'Sexo en Nueva York' tornen a trobar-se a 'And just like that'.

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:49

L’últim acte de La casa de papel, el retorn de les protagonistes de Sexo en Nueva York, un segon lliurament de The Witcher amb Henry Cavill o Sin novedad, que reuneix alguns dels còmics espanyols més destacats, encapçalen les novetats de sèries que arriben a les plataformes el mes de desembre.Punt final de la sèrie d’èxit creada per Alex Pina. Els lladres més famosos de la televisió mantenen el pols al sistema assaltant el Banc d’Espanya, encara que travessen les hores més baixes, amb alguns dels membres en perill de mort i dubtes sobre la lleialtat dels seus propis companys. Aquests últims cinc episodis posen el punt final a la que ha estat la sèrie espanyola amb més repercussió internacional dels últims temps.Tres de les quatre protagonistes de Sexo en Nueva York, Carrie (Sarah Jessiea Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) tornen a reunir-se per mostrar com la vida i l’amistat als 50 poden ser encara més complexes que als 30. La quarta protagonista del grup original, Samantha (Kim Cattrall), no apareixerà en aquesta seqüela però sí que ho faran el polèmic Mr. Big (Chris Noth) i cares noves com Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker o Karen Pittman.Una operació de vigilància policial, aparentment rutinària, acaba totalment descontrolada en aquesta sèrie de comèdia que es basa en el format australià No Activity. Arturo Valls, Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano, Toni Acosta i Omar Banana encapçalen el repartiment, que comptarà amb aparicions especials d’altres còmics.Henry Cavill torna a posar-se en la pell de Geralt de Rivia, un solitari caçador de monstres que lluita per trobar el seu lloc en un món on les persones solen ser més malvades que les bèsties en aquesta segona temporada de The Witcher, sèrie basada en la reeixida saga de llibres de fantasia homònima, una història èpica sobre el destí i la família.