No et sorprenguis si algú et descriu com una persona conservadora avui. Laos judicis estan a l'aire, i és degut a les combinacions d'energies en joc. És generalment important, de totes maneres, que mantinguis el control. El que dius i quant, com et vesteixes, la classe de persona amb qui t'agrada passar el temps, on i com gastes els teus diners, són totes coses que mantindràs sota una vigilància especial. Això és comú per a molts - només ho serà ara també per a tu.