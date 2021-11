Bayona fitxa per Netflix

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:53

El cineasta espanyol Juan Antonio Bayona va anunciar ahir el pròxim rodatge d’una nova pel·lícula, un film per a Netflix sobre l’accident aeri del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana, noliejat per portar un equip de rugbi a Xile, que es va estavellar fa 49 anys en una glacera dels Andes i on només 16 dels 45 ocupants van sobreviure.Així ho va confirmar el director de Lo imposible en un vídeo gravat al Valle de las Lágrimas, a la frontera entre l’Argentina i Xile, on es va estavellar l’aeronau. “Som aquí amb l’objectiu d’iniciar la filmació d’una pel·lícula que intenti honrar la memòria dels 16 supervivents, i sobretot dels 29 que no van poder tornar. Esperem fer-ho tan bé com sigui possible, el millor que sapiguem, ho intentarem i honrarem el record de tots ells”, va apuntar.El 1972, el vol 571 es va estavellar al cor dels Andes. Els supervivents es van veure atrapats en un dels entorns més inaccessibles i hostils del planeta, veient-se obligats a recórrer a mesures extremes per mantenir-se amb vida, com ara menjar carn dels companys que havien mort. La història, de fet, ja va ser portada al cinema el 1993 en el conegut film ¡Viven!, de Frank Marshall.La pel·lícula de Bayona es basa en el llibre La sociedad de la nieve, de Pablo Vierci, amb el qual el director va topar durant el procés de documentació per a Lo imposible. “Més de deu anys després, la meva fascinació per la novel·la està intacta i estic feliç d’afrontar el repte que tinc per davant: comptar un dels esdeveniments més recordats del segle XX, amb tota la complexitat que implica un relat que dona tanta rellevància als supervivents com a aquells que mai van tornar de la muntanya”, va dir el cineasta.El rodatge de la cinta es durà a terme a Sierra Nevada (Andalusia), Montevideo (Uruguai) i en diferents localitzacions dels Andes, incloent el mateix Valle de las Lágrimas.