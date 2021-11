Condemna milionària

Actualitzada 28/11/2021 a les 06:33

L’actor Kevin Spacey haurà d’abonar 31 milions de dòlars a la productora MCR, responsable de la sèrie House of Cards, com a indemnització per ruptura de contracte i per a pal·liar els perjudicis que va causar amb la seva actitud durant el rodatge. La multa va ser aprovada per un tribunal d’arbitratge l’any passat, però la notícia no ha saltat fins ara, quan la companyia ha presentat una petició a la Cort Superior de Los Angeles en la qual reclama el pagament d’aquesta quantitat.Segons el diari The Hollywood Reporter (propietat de MCR), el tribunal d’arbitratge va estimar que l’actor havia incomplert els termes del seu contracte amb el seu comportament, ja que va ser acusat d’assetjament sexual per un assistent de producció. La denúncia va arribar enmig d’una onada de testimonis contra Spacey, qui va veure com la seva carrera s’esfondrava el 2017 després de nombroses acusacions d’agressió sexual que ell sempre ha negat.Quan els casos van sortir a la llum, la productora va eliminar el paper de l’actor a House of Cards, va reescriure completament la sisena temporada i va reduir el nombre d’episodis de 13 a 8 per complir amb la data d’estrena anunciada per Netflix. La companyia va al·legar durant l’arbitratge que l’actor no havia prestat els seus serveis “de manera professional” ni d’acord amb les seves polítiques de comportament. Spacey va apel·lar a la resolució de l’àrbitre però la seva petició va ser denegada aquest mes. L’última aparició de l’actor va ser en la pel·lícula de 2018 Billionaire Boys Club, tot i que l’any que ve tornarà al cinema amb un petit paper en la cinta italiana L’uomo Che Disegno Dio. En aquests darrers anys, Spacey ha publicats diversos vídeos enigmàtics a les xarxes socials interpretant el despietat Frank Underwood, el seu personatge de House of Cards.