Manual per fer-se gran

Actualitzada 27/11/2021 a les 07:00

Sentimos las moles­tias, una nova sèrie protagonitzada per Miguel Rellán i Antonio Resines, arribarà a Movistar+ el febrer del 2022. A falta de concretar la data d’estrena, la plataforma ha difós ja les primeres fotografies i el primer teaser d’aquesta comèdia creada per Juan Cavestany i Álvaro Fernández-Armero (Vergüenza).Produïda per Cuidado con el Perro TV, Sentimos las molestias està formada per sis episodis de mitja hora en què s’abordarà una història que “tracta sobre la música, l’edat, les relacions sentimentals, la malaltia, i l’amistat. Pretenem fer comèdia amb aquests elements i alhora posar una mirada rigorosa sobre els nostres personatges en un context actual realista”, avancen els creadors.Antonio Resines es posa a la pell de Rafael Müller, un egocèntric i volcànic director d’orquestra, i Miguel Rellán en la de Rafael Jiménez, una vella glòria del rock, un besavi Peter Pan que es nega a penjar la guitarra. Els acompanyen, entre altres, Fiorella Faltoyano, com a Gloria; Melina Matthews, com a Victoria, una virtuosa del violoncel de l’orquestra, i María Casal en el paper d’Elena, l’advocada que gestionarà el desnonament de l’edifici on viu el personatge de Rellán.Sentimos las molestias ens parla en to de comèdia dramàtica sobre què suposa “fer-se vell” avui dia. Müller i Jiménez mantenen una amistat des de fa dècades. Tots dos hauran de lluitar per continuar encaixant en un món veloçment jove que insisteix a apartar-los del tauler de joc, tot i que ells se senten encara amb plenes facultats.En aquest avenç mostrat per Movistar+, amb prou feines de 30 segons de durada, Müller canvia la batuta pel mòbil i es troba aprenent a fer servir WhatsApp per lligar. Tots dos amics descobreixen que amb les noves tecnologies no hi ha més remei que adaptar-se o morir...