'Arcane' tornarà

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:19

LA CONTINUÏTAT DE 'LUIMELIA', EN SUSPENS

El silenci entorn de la continuïtat de Luimelia té inquiets els fans de la sèrie d'Atresplayer Premium. La quarta temporada va acabar a mitjan setembre i des d'aleshores no s'ha sabut res sobre una hipotètica renovació. En canvi, les recents declaracions dels creadors han deixat molt clar que el futur de la comèdia que protagonitzen Carol Rovira i Paula Usero penja d'un fil. "Des que vam acabar la quarta temporada la relació amb Atresmedia ha estat inexistent, no hi ha hagut comunicació. Per això no sabem si seguim o no. La sèrie no s'ha cancel·lat però tampoc segueix. No en sabem res", ha assenyalat Borja González Santaolalla en una entrevista. Tant ell com la seva companya Diana Rojo semblen estar convençuts que la sèrie "és un èxit". No obstant això, matisen que "la paraula èxit és molt relativa i sovint va lligada als números. I potser Luimelia no ha arribat a aquests números; si no, estaríem en una altra fase".

Poc després que Arcane arribés a Netflix amb el primer acte de tres capítols, es va saber que la sèrie de League of Legends havia aconseguit arrabassar a El juego del calamar l’honor de ser el títol més vist durant les primeres setmanes d’emissió. Més endavant no va aconseguir altres fites (la ficció coreana continua sent la sèrie amb més èxit de la història de la plataforma), però va acaparar l’audiència suficient perquè les xifres es consolidessin a mesura que s’estrenaven el segon i tercer acte –sis capítols més–, fins constatar que Arcane ha seduït l’audiència. En aquest context, Netflix no ha trigat a renovar-la per a una altra temporada.Arcane, desenvolupada per Christian Linke i Alex Yee, suposa la primera sèrie de League of Legends, que ha transcendit el públic gamer gràcies a una irresistible animació i a una història que descriu els orígens de dues grans campiones del videojoc: Vi i Jinx. Arcane rastreja el seu passat com a germanes i narra les seves primeres aventures a cavall entre les ciutats de Piltover i Zaun. Aventures que tindran continuïtat més enllà d’aquests tres actes i que conservaran les veus del repartiment. És a dir, que Hailee Steinfeld, Ella Purnell i Katie Leung seguiran interpretant Vi, Jinx i Caitlyn Kiramman en la segona temporada, que encara no té data d’estrena confirmada.