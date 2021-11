59a Temporada de teatre. ‘Prise de terre’

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:23

Inspirat en els moviments dels terrissaires, aquest duo burlesc modela els titelles d’argila entrant així en el món del teatre gestual.Hora: 19 h.Sant Julià de Lòria.Durant tota la setmana s’exposen les fotografies dels guanyadors del concurs de fotografia de l’edició passada, juntament amb una exposició que recorre diversos centres educatius i que el ministeri de Cultura i Esports, en cooperació amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, ha fet amb la finalitat de fer arribar a l’alumnat de secundària la importància del patrimoni de la pedra seca a AndorraEncamp.Fins al 3 de desembre.Té com a objectiu reconèixer Sergi Mas com a artista clau de la cultura andorrana i acostar la seva trajectòria a les noves generacions. Ell va ser qui va crear La Xarranca l’any 1991 i actualment n’és el president honorífic.Andorra la Vella.Exposició del pintor Joaquín Ureña. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins a l’11 de gener del 2022.Els passadissos del Centre esportiu del Pas de la Casa acullen l’exposició fotogràfica De l’Instagram al Mur, amb imatges d’Andorra Picture (@andorra_picture). Les fotografies tenen un mateix fil conductor: Andorra.Encamp.Fins al 31 de desembre.L’exposició disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra. L’exposició es complementa amb algunes obres procedents de la col·lecció Carmen Thyssen que comparteixen autor.Escaldes-Engordany. Fins al 9 de gener del 2022.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes.Escaldes-Engordany.Fins al 8 de gener.Projecte escultural que vol realçar la candidatura del Campionat del Món d’esquí alpí Andorra 2027 a través dels valors de la cultura, l’art i la sostenibilitat. A la vegada, vol fer extensiu a totes les parròquies i a la seva població l’esdeveniment cridat a ser una fita històrica per a l’esport andorrà i per al país en general.Encamp.Fins al 5 de desembre.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp. Fins al 31 de desembre.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgiaOrdino. Fins al 27 d’agost del 2023.