Un Marvel nadalenc

Actualitzada 23/11/2021 a les 07:17

Marvel ha portat a la pantalla aventures impossibles, lluites impressionants i missions extremes per salvar el món, però Ojo de Halcón, la seva nova sèrie amb Jeremy Renner i Hailee Steinfeld, s’allunya una mica de l’èpica dels superherois per impregnar-se de l’esperit del Nadal. “En aquesta sèrie anem a un món molt corrent, al Nadal de Nova York. El protagonista, aquí, no és un superheroi: està de vacances amb la seva família”, ha avançat Renner en una entrevista amb l’agència Efe.Disney+ estrena demà aquesta nova ficció que amplia l’èxit que ha obtingut Marvel a la petita pantalla, on aquest any hem pogut veure èxits com Bruja Escarlata i Visión o Loki. Després de les seves nombroses aparicions en les pel·lícules d’Avengers, Renner torna a agafar l’arc d’Ull de Falcó en una sèrie que compta com a al·licient amb Hailee Steinfeld, donant vida a la intrèpida jove Kate Bishop.Clint Barton, el nom real darrere d’Ull de Falcó, va ser un dels personatges més mal parats del combat apocalíptic de la cinta Avengers: Endgame (2019). En aquesta pel·lícula, el personatge de Renner va veure com Vídua Negra (Scarlett Johansson) se sacrificava en el seu lloc per derrotar el malvat Thanos.La nova ficció no eludeix el trauma que va viure Ull del Falcó, però el contraposa amb la felicitat de les festes nadalenques a Nova York. Renner subratlla el contrast entre el to “lleuger” d’una història ambientada en el Nadal i “el pes que carrega” el personatge per les ferides del passat.En aquest cas, Ull de Falcó i Kate Bishop han de resoldre un misteriós robatori ocorregut en l’alta societat novaiorquesa combinant les seves habilitats: les d’una jove molt entusiasta però amb escassa experiència i certa facilitat per a ficar la pota, i les d’un veterà que ara només vol tornar com abans millor a la seva llar.