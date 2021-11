Actualitzada 23/11/2021 a les 07:21

A càrrec de Maite Marsal, naturòpata i cinesiòloga holística. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Les Menines de Velázquez i altres Menines. La Clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes fonamentals de l’art des d’un vessant poc acadèmic i experiencial. Hora: 19.30.Escaldes-Engordany.Durant tota la setmana s’exposen les fotografies dels guanyadors del concurs de fotografia de l’edició passada, juntament amb una exposició que recorre diversos centres educatius i que el ministeri de Cultura i Esports, en cooperació amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, ha fet amb la finalitat de fer arribar a l’alumnat de secundària la importància del patrimoni de la pedra seca a Andorra.Encamp.Fins al 3 de desembre.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que ens rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener del 2022.MW Museu de l’electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace. L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc. MWEncamp. Fins al 31 de desembre del 2021.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX. Entrada: 2,5 €.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Exposició que disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener del 2022.En aquesta exposició explicarem què conté el fons documental de l’Arxiu Set Claus (ASC) declarat bé d’interès Cultural (BIC) l’any 2020, repassarem la història d’un dels fons més importants de l’Arxiu Nacional i en destaquem alguns documents segons la seva temàtica (justícia, economia, ordre públic, etc).Andorra la Vella.Fins al 31 de desembre del 2021.Exposició del pintor Joaquín Ureña. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabtes de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins a l’11 de gener del 2022.Mostra dedicada als set pecats capitals en què l’artista Mercè Ciaurriz, a través de la pintura, proposa una reflexió entorn de la vigència actual d’aquest codi religiós posant el focus en una realitat marcada per interessos, ansietats i frustracions individuals.Escaldes-Engordany.Fins al 22 de novembre.