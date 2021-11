Viatge a l'edat d'or

Actualitzada 22/11/2021 a les 07:20

El nom de Julian Fellowes s’associarà per sempre tant a la Gosford Park, que va escriure per a Robert Altman, com a la sèrie que va néixer inspirada en ella. Des d’aleshores, el guionista britànic s’ha mantingut còmode en aquest univers.Després de sis temporades, Downton Abbey va fer el salt al cinema, amb una pel·lícula que l’any que ve tindrà continuació. El seu títol és Downton Abbey: Una nueva era, i té previst la seva estrena per al 18 de març del 2022. Aquest, però, dista molt de ser l’únic projecte que Fellowes presentarà durant aquesta temporada. En aquest sentit, acaba de publicar-se el tràiler de The Gilded Age, la seva nova sèrie d’època per a HBO Max, que s’estrenarà el 24 de gener.A primera vista, la nova producció té tots els elements que associem a l’estil de Fellowes, canalitzats a través d’una història marcada per la guerra de classes als Estats Units del segle XIX. Com no podia ser d’una altra manera, el repartiment és d’allò més prestigiós: Carrie Coon, Cynthia Nixon, Christine Baranski, Taissa Farmiga, Blake Ritson o Denée Benton, entre d’altres.Tots aquests configuraran tot un catàleg d’intrigues ambientades en aquesta edat d’or nord-americana, la importància de la qual destaca la sinopsi: “La Gilded Age americana va ser un període d’immensos canvis econòmics, grans conflictes socials i d’enormes fortunes fetes i perdudes.”Amb aquesta transformació com a teló de fons, la sèrie comença el 1882 amb la jove Marian Brook, que es trasllada de la Pennsylvania rural a la ciutat de Nova York després de la mort del seu pare per viure amb les seves ties Agnes van Rhijn i Ada Brook. Acompanyada per Peggy Scott, una aspirant a escriptora, Marian es veu involuntàriament embolicada en una guerra social entre una de les seves ties, un fill de la vella família i els seus veïns rics.