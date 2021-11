El nou Top 10 de Netflix

Actualitzada 21/11/2021 a les 07:00

Netflix acaba d’estrenar un nou portal de transparència. O millor dit, ha creat una pàgina web d’accés públic anomenada Netflix Top 10 (https://top10.netflix.com) en la qual es poden consultar les dades d’audiència de les sèries i pel·lícules més vistes en l’última setmana. Fins ara, la companyia de Reed Hastings comptava com a visualització d’un capítol si aquest era vist durant més de dos minuts. Un sistema de mesurament poc real per conèixer l’èxit d’una producció.Per això, a partir d’ara Netflix donarà publicitat al seu Top 10 de sèries o pel·lícules més vistes en funció del nombre d’hores reproduïdes. És a dir, no es mostra el nombre d’usuaris que han vist un contingut determinat, sinó una dada que la companyia considera més fiable: el temps de reproducció.Les dades s’actualitzaran setmanalment i serà cada dimarts quan, tant els abonats com els no abonats, podran comprovar directament l’últim informe d’audiències de la companyia. En concret, la informació es divideix en dues grans seccions. D’una banda, hi ha les produccions amb idioma original en anglès, i de l’altra, aquelles que estan rodades en altres idiomes.D’entrada, el web ofereix uns continguts amb dades més globals, però aquestes es poden personalitzar amb més informació i resultats en els diferents mercats de cadascuna de les produccions.Cada classificació també està marcada pels seus resultats en els últims 28 dies des de la seva estrena oficial. Pel que fa a les dades acumulades, Netflix les va començar a comptar des del passat 28 de juny del 2021. En cada selecció, la distribuïdora de continguts en línia destaca també que separa el consum de minuts que es realitza entre una temporada i una altra. Així, per exemple, en un rànquing pot aparèixer en diferents posicions la temporada 2 i la 3 d’una mateixa sèrie.