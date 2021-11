Compte enrere

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:20

Cinc episodis que no defraudaran. Així asseguren que serà el tancament de la sèrie els protagonistes de La casa de papel, quan falten poc més de dues setmanes perquè s’emeti la segona part de la temporada final d’una de les produccions amb més èxit a la història de Netflix. Dimarts passat, la plataforma va anunciar precisament que La casa de papel és una de les produccions més vistes a la plataforma, la segona de parla no anglesa per darrere de la coreana El juego del calamar.“Sabem que no defraudarà els fanàtics de la sèrie, que els encantarà. És molt potent el que vindrà”, promet l’actor argentí Rodrigo de la Serna, que interpreta Palermo a la ficció, en un vídeo curt del making of que ha estat publicat aquesta setmana. Per conèixer el desenllaç caldrà esperar al 3 de desembre, quan arribarà a la plataforma la segona part del cinquè lliurament de la saga, que per a Álvaro Morte, El profesor, està “plena d’una tensió absoluta”.Juntament amb el making of, Netflix presenta també el pòster oficial dels cinc últims episodis, en el qual apareixen els protagonistes en posició d’atac. A les hores més fosques, la banda ha d’afrontar el seu major repte: treure l’or del Banc d’Espanya amb un pla ple d’incerteses, i mirar de sortir del l’edifici envoltat per l’exèrcit i amb els ulls del món sobre el grup.