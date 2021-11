A taula amb el Sergi - Jornades al voltant de Sergi Mas

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:23

CONFERÈNCIESLa jornada que vam passar al voltant de l’obra de Sergi Mas ha servit d’inspiració per qui vulgui realitzar una creació pròpia. La presentació serà com en un gran àpat artístic on cada artista tindrà el seu espai parament per mostrar el seu projecte. Es farà un petit reportatge de cada participant, en què presentarà el seu projecte i la motivació per la qual l’ha realitzat.Sant Julià de Lòria.A càrrec del Dr. Mariano Monzó i Planella, catedràtic emèrit d‘anatomia i embriologia humana; Dr. Joan Guix i Oliver, epidemiòleg, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i Dr. Pere Vilanova i Trias, catedràtic de ciència política i de l’administració de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Hora: 19 h.Andorra la Vella.La seva música es tradueix en una combinació perfecta de guitarres, sintetitzadors i caixes de ritmes que la situen entre el synth i el dream pop. No habrá hogar, un primer EP que ja supera les 40.000 reproduccions a Spotify. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que ens rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener del 2022.MW Museu de l’electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace. L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc. MWEncamp. Fins al 31 de desembre del 2021.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX. Entrada: 2,5 €.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Exposició que disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener del 2022.En aquesta exposició explicarem què conté el fons documental de l’Arxiu Set Claus (ASC) declarat bé d’interès Cultural (BIC) l’any 2020, repassarem la història d’un dels fons més importants de l’Arxiu Nacional i en destaquem alguns documents segons la seva temàtica (justícia, economia, ordre públic, etc).Andorra la Vella.Fins al 31 de desembre del 2021.Exposició del pintor Joaquín Ureña. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabtes de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins a l’11 de gener del 2022.Mostra dedicada als set pecats capitals en què l’artista Mercè Ciaurriz, a través de la pintura, proposa una reflexió entorn de la vigència actual d’aquest codi religiós posant el focus en una realitat marcada per interessos, ansietats i frustracions individuals.Escaldes-Engordany.Fins al 22 de novembre.