Harry Potter, 20 anys

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:29

Ara fa vint anys començava la llarga marxa de la reeixida saga cinematogràfica de Harry Potter, després de l’èxit de les novel·les, que va marcar tota una generació. Tot un esdeveniment del setè art, que ha tornat a molts cinemes de tot el món, i que HBO Max commemorarà amb un especial sota el nom de Harry Potter: Return to Hogwarts, que promet celebrar aquesta significativa efemèride en gran.Tal com ha anunciat la plataforma, aquest lliurament s’estrenarà l’1 de gener del 2022 als Estats Units. En altres països, encara s’ha de veure si es podrà gaudir d’aquest especial la mateixa data o caldrà esperar una mica més. En tot cas, es tractarà d’una cita irrepetible en la qual es reunirà el repartiment de la franquícia als icònics estudis Leavesden, al Regne Unit, on es van gravar les pel·lícules de la saga i que, actualment, acullen un tour per als fans on es poden observar els sets de rodatge i l’attrezzo utilitzat en els vuit films.Entre els membres de l’elenc que participaran en la cita, HBO Max ha confirmat la presència del trio imprescindible: Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint, responsables de donar vida als protagonistes Harry Potter, Hermione Granger i Ron Weasley. De fet, aquest podria ser el primer retrobament de tots tres des que van acabar el rodatge i la promoció de la vuitena i última pel·lícula, Harry Potter i les relíquies de la mort: part 2, ara fa deu anys.