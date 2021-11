Tornen 'Los Visitantes'

Actualitzada 17/11/2021 a les 07:16

MOR L'ACTOR HEATH FREEMAN ALS 41 ANYS

L'actor Heath Freeman va ser trobat mort mentre dormia a casa seva, a Austin, Texas, la matinada del 13 de novembre passat, segons van fer conèixer ahir diversos mitjans de comunicació. L'intèrpret tenia amb prou feines 41 anys i ahir encara es desconeixien les causes de la mort. Freeman era conegut pels papers a la petita pantalla, especialment per interpretar l'assassí Howard Epps a la sèrie Bones. No obstant això, també havia participat en altres produccions, com NCIS, en la qual donava vida a Benjamin Frank, o a Ganando el juicio, en la qual feia de Gavin Dillon. Freeman va dedicar bona part de la seva carrera a la televisió, en la qual precisament va començar amb un petit paper en la mítica sèrie Urgencias. L'actor també va fer la seva carrera al cinema, amb diverses participacions en els últims anys en films com ara Hogar no tan dulce hogar o Terror on the Prairie, el seu darrer llargmetratge.

HBO Max va llançar ahir el tràiler oficial de la segona temporada de la seva sèrie noruega Los Visitantes (Beforeigners), una curiosa producció que, en el seu debut, ja va aconseguir sorprendre amb una insòlita barreja d’intriga policíaca i ciència-ficció. Concretament, aquesta nova tanda constarà de sis capítols de quaranta-cinc minuts de durada, que estaran a disposició del públic a partir del 5 de desembre vinent.La nova temporada comença amb la ciutat d’Oslo sent sacsejada per un brutal assassinat. Els agents policials Lars i Alfhildr es tornen a reunir en una investigació vinculada a diversos països i segles que planteja la següent pregunta: podria Jack l’Esbudellador haver migrat en el temps fins al present? Els dos protagonistes aviat s’adonen que si volen capturar l’assassí només poden confiar l’un en l’altre.Krista Kosonen i Nicolai Cleve Broch tornaran a interpretar els papers com a personatges principals, Alfhildr i Lars. Tobias Santelmann (El último reino) tornarà com a Olav el Sant. A ells s’uniran un elenc internacional que inclou Paul Kaye (Juego de Tronos), Ann Akin (Podría destruirte), Jade Anouka (La materia oscura) o Billy Postlethwaite (Chernobyl).La ficció està escrita i creada per Eilif Skodvin i Anne Bjørnstad (Lilyhammer) i dirigida per Jens Lien.