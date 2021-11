El coqueteig és a l'aire, estaràs d'ànim per a l'amor. Si no tens parella, podria ser el moment ideal per declarar-te'l a algú. Sentiràs més atreviment del que és normal, i et prepararàs per fer alguna cosa atrevida. Si ja tens una parella, intenta organitzar una nit especial. Desitjaràs sentir comoditat a prop seu. Gaudeixin de la intimitat. Comparteix els teus pensaments i somnis més profunds!