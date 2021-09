Un 'reality' innovador

Actualitzada 18/09/2021 a les 06:48

'GENERATION' NO TIDNRÀ SEGONA TEMPORADA

Amb poc més d'un any de trajectòria, la plataforma HBO Max ha fet oficial la seva primera cancel·lació. El servei d'streaming de WarnerMedia ha anunciat la cancel·lació, després de tan sols una temporada, de Generation, el drama adolescent creat per Zelda Barnz i el seu pare, el guionista Daniel Barnz, que comptava amb Lena Dunham com a productora executiva. La ficció va debutar el març d'aquest mateix any, però la plataforma va decidir dividir en dues tandes els setze episodis que han conformat la seva primera i única temporada, potser confiant que en aquest interval de temps el boca-orella aconseguís que més espectadors la descobrissin i se sumessin al mes de juny. No obstant això, sembla que la tàctica no ha tingut l'efecte desitjat. Sorgida a partir de les experiències de la mateixa Barnz, Generation seguia un grup d'estudiants de secundària en plena exploració de la sexualitat moderna.

El 21 d’octubre vinent és la data escollida per Netflix per estrenar Insiders, el seu primera Espanya, del qual a poc a poc es van coneixent els detalls. Conduït per l’actriu Najwa Nimri (La casa de papel), Insiders és un espai en el qual diferents concursants conviuen en un mateix espai sense saber que estan sent gravats.“L’espectador descobrirà una nova manera d’explicar la realitat, una innovadora experiència televisiva en la qual els dotze participants creuen estar a la fase final d’un càsting per entrar en un reality del qual no coneixien cap detall, però en realitat ja hi estan dins sense saber-ho, gravats des del primer dia”, ha apuntat la plataforma. En un món televisiu “en el qual els concursants de realities se les saben totes”, el programa tractarà de mostrar la “veritable cara” dels diferents rivals, que conviuen durant dies en un plató de 1.600 metres quadrats amb més de 250 micròfons ocults i 70 càmeres amagades.El reality de Netflix, produït per iZen, representa tot un experiment televisiu, en què qualsevol cosa pot passar. L’objectiu final dels concursants, però, es manté inalterable: guanyar un premi de 100.000 euros. D’altra banda, segons han confirmat fonts de la plataforma recollides per l’agència EFE, el càsting massiu inicial va servir per triar diversos grups de concursants, de manera que ja hi ha diverses edicions gravades d’aquest programa.