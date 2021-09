Apocalipsi nuclear

Actualitzada 16/09/2021 a les 07:52

Els seguidors de Fear The Walking Dead estan d’enhorabona. La setena temporada de la sèrie aterra al canal AMC (Dial 35) dilluns 18 d’octubre a les 22.10 hores. Aquest retorn incorpora nous fitxatges al repartiment de la ficció veterana, com és el cas de la realitzadora Aisha Tyler, que ja té força experiència en la direcció de projectes audiovisuals i que, ara, es posa a l’altre costat de la càmera per formar part de l’elenc.Seguint el fil conductor que es va interrompre al final del sisè lliurament, els supervivents d’un desastre nuclear es veuran obligats a enfrontar-se a un repte encara més titànic del que és habitual: definir com serà “el principi”. Ho hauran de fer en un món sense llum ni esperança, on l’aire és tan letal com els caminants amb els quals es veuen les cares dia a dia. Tots ells viuran un viatge en el qual descobriran qui són realment, més enllà d’aquells que consideraven de la família.D’aquesta manera, la setena temporada de la ficció se centra en aquest grup de persones, que es veu trasbalsat per la decisió presa per Teddy (John Glover) d’acabar amb tot fent esclatar les destructives ogives nuclears. Aconseguiran els protagonistes que les aigües es calmin o, per contra, la seva convivència es veurà més enterbolida que mai en aquest erm radioactiu? Les respostes, d’aquí a un mes.